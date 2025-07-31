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Промышленное предприятие горит после удара БПЛА ВСУ в Пензенской области

Украинский беспилотник ударил по одному из промышленных предприятий в Пензенской области. Началось возгорание, которое тушат сотрудники МЧС, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Олег Мельниченко.

Жертвы и разрушения отсутствуют. Для обеспечения безопасности в Пензенской области работают временные ограничения мобильного интернета.

Мельниченко призвал жителей региона не выкладывать в интернет фото и видео с мест происшествия. Также он порекомендовал людям не паниковать и обращать внимание только на информацию из официальных источников.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО за ночь сбили 32 украинских беспилотника над регионами РФ. Они были самолетного типа.