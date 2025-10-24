Прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших граждан в Красногорске

сегодня в 07:24

По поручению прокурора Подмосковья Сергея Забатурина Красногорская горпрокуратура организовала контроль за соблюдением прав жителей округа, пострадавших от атаки БПЛА ночью в пятницу, а также за оказанием людям всесторонней помощи, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

В 4 часа утра в пятницу в результате атаки беспилотника повреждения получил 14-этажный жилой дом на бульваре Космонавтов в Красногорске. Предварительно, есть пострадавшие, в том числе и ребенок. Им оказывается медпомощь.

Для оперативного решения различных возникающих вопросов было обеспечено взаимодействие с экстренными службами и правоохранителями.

Для приема жалоб и оказания правовой помощи гражданам в прокуратуре региона работает горячая линия по номеру: +7-916-240-31-28.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что четверых пострадавших доставили в больницы.

«Трое взрослых госпитализированы в Красногорскую городскую больницу № 1, ребенок — в Центр им. Рошаля. У взрослых — черепно-мозговые травмы, переломы и осколочные ранения, у ребенка — вывих колена и легкие травмы голени», — уточнил Воробьев.

