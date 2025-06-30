При ракетном ударе ВСУ по Донецку есть погибшая и пострадавшие

сегодня в 23:30

Женщина погибла в Донецке после атаки Storm Shadow

В результате ракетного удара ВСУ по центру Донецка подтверждена гибель как минимум одной женщины, число пострадавших уточняется, сообщает «Лента.ру» .

Авиаудар с применением британских крылатых ракет Storm Shadow пришелся по Ворошиловскому району, где частично разрушен жилой дом и повреждены торговые объекты.

Спасательные службы ведут разбор завалов, не исключая, что число жертв может возрасти. На месте работают медики, оказывающие помощь раненым. По данным экстренных служб, сохраняется угроза новых атак с использованием БПЛА и ракетных ударов.

Ранее военкор Евгений Быковский сообщал о запуске украинскими силами ракет Storm Shadow по Донецку вечером 30 июня. Удар пришелся по густонаселенному району, что привело к жертвам среди гражданского населения.