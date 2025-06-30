При ракетном ударе ВСУ по Донецку есть погибшая и пострадавшие
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В результате ракетного удара ВСУ по центру Донецка подтверждена гибель как минимум одной женщины, число пострадавших уточняется, сообщает «Лента.ру».
Авиаудар с применением британских крылатых ракет Storm Shadow пришелся по Ворошиловскому району, где частично разрушен жилой дом и повреждены торговые объекты.
Спасательные службы ведут разбор завалов, не исключая, что число жертв может возрасти. На месте работают медики, оказывающие помощь раненым. По данным экстренных служб, сохраняется угроза новых атак с использованием БПЛА и ракетных ударов.
Ранее военкор Евгений Быковский сообщал о запуске украинскими силами ракет Storm Shadow по Донецку вечером 30 июня. Удар пришелся по густонаселенному району, что привело к жертвам среди гражданского населения.