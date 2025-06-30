В Донецке сработала система ПВО

В небе над центром города раздались мощные взрывы — предположительно, сработала система ПВО, пытаясь перехватить цели. Точные последствия удара уточняются, но в нескольких районах уже наблюдается задымление, сообщает ТАСС.

По данным RT, атака происходила в два этапа: сначала было зафиксировано до десяти детонаций, затем еще три.

Местные власти пока не предоставили официальных данных о возможных разрушениях и жертвах.

Одновременно с этим воздушная тревога объявлялась в Крыму, где временно остановился морской и наземный транспорт, а также в Ростовской области — там ранее ПВО сбила ударный дрон под Каменском/