В Донецке сработала система ПВО
ВСУ нанесла удар по Донецку ракетой Storm Shadow
ВСУ нанесли удар по Донецку с использованием высокоточных крылатых ракет Storm Shadow британского производства, сообщают СМИ.
В небе над центром города раздались мощные взрывы — предположительно, сработала система ПВО, пытаясь перехватить цели. Точные последствия удара уточняются, но в нескольких районах уже наблюдается задымление, сообщает ТАСС.
По данным RT, атака происходила в два этапа: сначала было зафиксировано до десяти детонаций, затем еще три.
Местные власти пока не предоставили официальных данных о возможных разрушениях и жертвах.
Одновременно с этим воздушная тревога объявлялась в Крыму, где временно остановился морской и наземный транспорт, а также в Ростовской области — там ранее ПВО сбила ударный дрон под Каменском/