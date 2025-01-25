При детонации суббоеприпаса ВСУ пострадал мирный житель Горловки в ДНР

Мирный житель Горловки в ДНР получил ранения при детонации суббоеприпаса Вооруженных сил Украины, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.