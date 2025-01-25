При детонации суббоеприпаса ВСУ пострадал мирный житель Горловки в ДНР

Спецоперация

Мирный житель Горловки в ДНР получил ранения при детонации суббоеприпаса Вооруженных сил Украины, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.

«В результате детонации суббоеприпаса ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) типа „колокольчик“ по улице Кирова ранен мирный житель Горловки», — сообщил он.

Ранее стало известно, что украинская разведка пообещала 1 млн долларов российским солдатам за оставление позиций в Горловке.

Контрразведка РФ пресекла попытку установить контакт.