При детонации суббоеприпаса ВСУ пострадал мирный житель Горловки в ДНР
Мирный житель Горловки в ДНР получил ранения при детонации суббоеприпаса Вооруженных сил Украины, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
«В результате детонации суббоеприпаса ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) типа „колокольчик“ по улице Кирова ранен мирный житель Горловки», — сообщил он.
Ранее стало известно, что украинская разведка пообещала 1 млн долларов российским солдатам за оставление позиций в Горловке.
Контрразведка РФ пресекла попытку установить контакт.