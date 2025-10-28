сегодня в 13:53

Пресечена попытка ВСУ провести контратаку со стороны Гришина в ДНР

Украинские силы попытались контратаковать на бронетехнике со стороны населенного пункта Гришино в ДНР. Российские военные пресекли эту попытку, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Украинские формирования надеялись контратаковать, чтобы деблокировать солдат ВСУ, находящихся в окружении. Однако российские военные не дали им сделать это.

Также ВС РФ сорвали 3 попытки украинских военных вырваться из кольца на северном направлении. ВСУ потеряли более 180 военнослужащих, 3 боевые бронемашины и 2 пикапа.

Всего бойцы группировки войск «Центр» уничтожили более 480 украинских солдат в своей зоне ответственности. Также они ликвидировали 4 боевые бронемашины, 4 автомобиля и 155 мм гаубицу М777 американского производства.

ВС РФ не дают украинским солдатам прорвать окружение в Купянске и Красноармейске. Они пресекают любые попытки противника вырваться из кольца.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.