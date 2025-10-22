сегодня в 07:28

Предприятию нанесен урон после ударов БПЛА ВСУ в Мордовии

Украинские боевики попытались нанести удары беспилотниками по Республике Мордовии. Использовались БПЛА самолетного типа, сообщает в своем Telegram-канале глава региона Артем Здунов.

По итогам атаки, одно из предприятий Мордовии было повреждено. На месте происшествия работают сотрудники служб.

Ранее сообщалось, что в ночь с 20 на 21 октября ВСУ ударили беспилотниками по ростовскому Батайску. Противник запустил дроны типа FP-1 с кумулятивными зарядами минимум 50 килограмм и поражающими элементами в виде металлических шариков.

ВСУ могли организовать атаку с аэродрома в Кривом Роге. Тип беспилотника смогли установить по обломкам. Цена каждого дрона составляет примерно 55 тыс. долларов (почти 4,5 млн рублей) каждый.

