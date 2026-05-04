Предприятия АПК Подмосковья поставляют помощь новым регионам

Предприятия агропромышленного комплекса Подмосковья на постоянной основе направляют продовольствие в новые регионы России и участвуют в благотворительных программах. Продукция поступает в ЛНР и ДНР в рамках гуманитарных проектов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Производитель «Щелковский МПК» из Лосино-Петровского округа ежемесячно отправляет продукцию в центры помощи Патриаршей гуманитарной миссии Русской Православной Церкви. В поставки входят замороженные полуфабрикаты — пельмени, вареники, блины, сырники, наггетсы и котлеты. Продукцию получают жители Северодонецка и Лисичанска в ЛНР, а также Мариуполя и Донецка в ДНР в рамках проектов синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ.

Предприятие также оказывает материальную поддержку Общероссийскому общественному движению «Народный фронт «За Россию» и передает движимое имущество для гуманитарных инициатив.

В министерстве отметили, что «Щелковский МПК» входит в число крупнейших производителей региона в сегменте мясных полуфабрикатов и охлажденной и замороженной продукции. По итогам 2025 года предприятие выпустило 35,5 тыс. тонн продукции, за январь–март 2026 года — 8,7 тыс. тонн.

В целом по Подмосковью в первом квартале 2026 года производство мясных полуфабрикатов и аналогичной продукции выросло на 2,4% по сравнению с прошлым годом и превысило 80,8 тыс. тонн. Регион обеспечивает 16,3% объема в Центральном федеральном округе и 7% общероссийского производства, занимая первое место в стране в этой категории.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.