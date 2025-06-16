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Предприятие повреждено в Днепропетровской области Украины в результате атаки

Промышленное предприятие было повреждено в Никопольском районе Днепропетровской области Украины. Никто не погиб, сообщает в своем Telegram-канале глава Днепропетровской военной администрации Сергей Лысак.

Раненых тоже нет. Других подробностей чиновник не привел.

Минобороны России не подтверждало информацию об ударах по Днепропетровской области Украины.

Ранее ВС РФ вышли на западную границу Донецкой Народной Республики. Они развивают наступление на Днепропетровскую область.