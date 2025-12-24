Праздничный концерт провели для бойцов СВО в госпитале Солнечногорска

В военном госпитале Солнечногорска прошел праздничный концерт с участием звезд эстрады для бойцов СВО, проходящих лечение, его организовал общественный деятель Александр Брух, сообщает «Бриф24» .

Выступление звезд в госпитале стало продолжением системной работы общественника по поддержке участников спецоперации. Месяцем ранее он доставил в больницу партию оргтехники, медикаментов и мединвентаря. Тогда же он пообещал, что помощь будет не последней.

Перед бойцами на сцене выступили лауреат международных конкурсов Зауре Жарова, заслуженный артист РФ Александр Ростов, лауреат международных конкурсов Андриана Денисова, композитор и гендиректор благотворительного фонда «Достояние России» Юлия Андреева.

«Мы увидели не просто медицинское учреждение, а место, где каждый день совершается тихий подвиг. Возникло твердое желание поддержать этих сильных людей не только материально, но и эмоционально», — сказал Брух.

Концерт призван подарить военным минуты радости, отвлечь от больничных будней и напомнить, что их подвиг не забыт. По словам главврача госпиталя Богдана Стеценко, такое внимание стало «особым лекарством», лечащим душу и дающим силы для восстановления.

В День воинской славы России Брух передал бойцам десантно-штурмового полка специальную радиоуправляемую платформу для эвакуации раненых, которая была куплена на его личные средства. Помощь госпиталю в Солнечногорске — логичное продолжение данной работы.

«Это не разовая акция. Там, где можем помочь, мы обязательно будем это делать. Наша задача — реальными делами поддерживать тех, кто защищает страну», — подчеркнул общественник.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что особое внимание в регионе уделают участникам СВО и их семьям.

«Помощь, выплаты, реабилитация — эту работу мы обязательно продолжим», — подчеркнул Воробьев.

