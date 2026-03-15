Пожар вспыхнул на территории нефтебазы на Кубани
В пригороде Тихорецка в Краснодарском крае на территории нефтебазы произошло возгорание, сообщает оперативный штаб региона в Telegram-канале.
Огонь вспыхнул из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата.
По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают экстренные и специальные службы.
Кроме того, в Тихорецком районе фрагменты БПЛА повредили две высоковольтные линии электропередачи. Аварийно-восстановительные работы начнутся после завершения осмотра территории специалистами.
