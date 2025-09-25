Пожар произошел на предприятии на Кубани после атаки БПЛА Спецоперация сегодня в 09:02

Обломки украинских беспилотников нашли в Белореченском районе Краснодарского края. Они упали ночью 25 сентября рядом с крупным предприятием муниципалитета, сообщает пресс-служба Оперативного штаба Кубани.