Пожар произошел на предприятии на Кубани после атаки БПЛА
Обломки украинских беспилотников нашли в Белореченском районе Краснодарского края. Они упали ночью 25 сентября рядом с крупным предприятием муниципалитета, сообщает пресс-служба Оперативного штаба Кубани.
Примерно 140 работников предприятия эвакуированы. Их отправили в защитное сооружение.
Из-за падения обломков БПЛА на территории произошло возгорание на площади 50 кв. м. Его быстро потушили.
Никто не пострадал. На месте происшествия находятся сотрудники экстренных и специальных служб.
