Пожар произошел на предприятии на Кубани после атаки БПЛА

Спецоперация

Обломки украинских беспилотников нашли в Белореченском районе Краснодарского края. Они упали ночью 25 сентября рядом с крупным предприятием муниципалитета, сообщает пресс-служба Оперативного штаба Кубани.

Примерно 140 работников предприятия эвакуированы. Их отправили в защитное сооружение.

Из-за падения обломков БПЛА на территории произошло возгорание на площади 50 кв. м. Его быстро потушили.

Никто не пострадал. На месте происшествия находятся сотрудники экстренных и специальных служб.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.