сегодня в 08:10

Пожар начался на предприятии в Ростовской области после атаки ВСУ

Системы ПВО отразили прошлой ночью воздушную атаку ВСУ, были ликвидированы и перехвачены беспилотники в Каменском и Сальском районах Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, на территории предприятия в Сальском районе из-за нападения противника загорелась трава, огонь охватил площадь 100 кв. м. Пожар оперативно потушили.

Губернатор добавил, что в данном происшествии пострадавших нет.

Ранее пресс-служба министерства обороны заявила, что 53 украинских БПЛА уничтожили в РФ прошлой ночью. Из них шесть — над Ростовской областью.

