Потеря Красноармейска (Покровска) станет катастрофическим ударом для президента Украины Владимира Зеленского и его окружения. Такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала, сообщает РИА Новости .

«Зеленский и его ближайшее окружение не понимают угрозы Покровска. Если они его сейчас теряют, это будет означать сдачу национальных интересов», — заявил эксперт.

Соскин подчеркнул, что положение Вооруженных сил Украины на передовой продолжает ухудшаться на фоне сокращения военной поддержки со стороны США.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что подразделения ВСУ оказались заблокированы в Купянске и Красноармейске, поставив перед киевским руководством вопрос о судьбе окруженных военнослужащих.