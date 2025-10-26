сегодня в 09:35

Герасимов: ВС РФ окружили 31 батальон ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова

Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о том, как в настоящее время обстоят дела в зоне соприкосновения с противником. По его словам, российская армия успешно окружила 31 украинский батальон в двух районах, сообщает Кремль .

В настоящий момент, по словам Герасимова, в районе Красноармейска и Димитрова в кольцо взят 31 батальон Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также российским военным удалось на 70% освободить от присутствия ВСУ территории Волчанска.

Бойцы ВС РФ слаженными действиями успешно продвигаются на краснолиманском направлении. Освобождение от присутствия противника населенного пункта Ямполь находится на завершающей стадии.

Ранее Герасимов доложил Путину о том, что на купянском направлении российские военные окружили до 5 тысяч личного состава ВСУ.

