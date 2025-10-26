Путин получил детальный отчет об обстановке на линии фронта в командном пункте

Российский президент Владимир Путин посетил передовой командный пункт объединенной группировки войск, затем провел рабочую встречу с главой Генштаба Валерием Герасимовым, который предоставил ему детальный отчет о том, как в настоящее время обстоят дела на линии фронта, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, глава государства провел рабочую встречу с Герасимовым и командующими подразделениями, участвующими в специальной военной операции (СВО). Высшему главнокомандующему были представлены детальные отчеты об обстановке вдоль всей линии фронта.

Отдельный доклад был посвящен Купянскому и Красноармейскому направлениям. Доложено, что в окрестностях Купянска в кольце окружения оказались до 5 тысяч солдат украинской армии, а в районе Красноармейска — до 5,5 тысяч бойцов.

Красноармейск имеет ключевое значение для снабжения украинских войск в Донецкой Народной Республике (ДНР) и является важным элементом оперативно-стратегической группировки «Хортица». Взятие города позволит российским силам приблизиться к западным границам ДНР и продолжить продвижение в Запорожской области.

Песков подчеркнул, что Путин получил исчерпывающую информацию о текущем состоянии дел на передовой.

