Потапенок: «Герои Подмосковья» разрушили ложные представления о госаппарате

Участник программы «Герои Подмосковья» Алексей Потапенок раньше был убежден, что государственный аппарат — это некий «бюрократический механизм». После начала обучения в проекте он понял, что это не так. Задачи могут меняться в режиме реального времени, ориентируясь на запросы населения.

«До начала обучения я воспринимал муниципальный и государственный аппарат как «бюрократический механизм», где задачи ставятся и решаются сверху вниз, а граждане — лишь получатели услуг. На первом практическом модуле в рамках выездных администраций я увидел, как в реальном времени меняются приоритеты, когда открытый диалог позволяет быстро корректировать решения и повышать их эффективность», — рассказал Потапенок.

По словам Потапенка, когда он лично увидел подобные эпизоды, как менялись приоритеты, его взгляд на государственную службу сильно изменился. Он начал воспринимать ее как средство для раскрытия возможностей общества, а не просто как неподвижный аппарат управления.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе, длящееся 12 месяцев, является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа «Герои Подмосковья» очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.

