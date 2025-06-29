Пострадавший из-за атаки на Курскую область журналист из Китая идет на поправку

В результате удара ВСУ по съемочной группе китайского телеканала «Феникс» в Курской области пострадал журналист Лу Юйгуан. Он восстанавливается после ранения, идет на поправку, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале .

Юйгуан выразил благодарность российским властям, медикам и армии за оказанную помощь. Хинштейн в ответ поблагодарил его за теплые слова.

Врио губернатора Курской области также добавил, что журналисты сегодня тоже находятся в боевом строю. Работая на передовой, они нередко попадают под удары. Однако они все равно выполняют свой профессиональный долг, рассказывая людям правду о происходящем.

Также Хинштейн призвал журналистов быть внимательнее и беречь себя, заявив, что нет ничего дороже человеческой жизни и здоровья.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что дрон ВСУ целенаправленно атаковал китайскую съемочную группу с маркировкой «PRESS» в Курской области. По ее словам, это инцидент является доказательством политики киевского режима, направленной на подавление свободы слова.