сегодня в 21:35

Постпред Ульянов: Украина переходит все мыслимые границы при атаках на ЗАЭС

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что киевский режим перешел все мыслимые границы при атаках на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), сообщает ТАСС .

«Киев продолжает создавать угрозы безопасности ЗАЭС и осуществлять атаки на станцию и город-спутник Энергодар», — сказал Ульянов.

Он подчеркнул, что 2 августа Украина подвергла артиллерийскому обстрелу промышленную зону Запорожской АЭС, после чего атаковала прибывшие на место происшествия пожарно-спасательные подразделения.

Ульянов добавил, что Москва требует от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) дать четкую и категоричную оценку безответственным атакам Киева на ЗАЭС.

