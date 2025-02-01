Поселок Крымское в ДНР освобожден от присутствия ВСУ

Российские военнослужащие продолжают достигать поставленных целей на специальную военную операцию (СВО). По данным на 1 февраля, бойцам удалось вытеснить вражеские формирования с территории поселка Крымское в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Российские военные вытеснили из населенного пункта бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и взяли его под свой контроль. В освобождении объекта участвовали подразделения группировки войск «Центр».

Накануне стало известно, что в ходе успешного наступления войска центрального направления взяли под контроль очередной населенный пункт ДНР — Нововасилевку, прорвав оборонительные рубежи противника.

В настоящее время в Харьковской области от присутствия противника освобождены порядка 70 населенных пунктов. Бойцы России продолжают укреплять свои позиции на фронте, ликвидируя противника по всем направлениям.