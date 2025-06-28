Порошенко*: небо в Харьковской области кишит дронами ВС РФ

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Экс-президент Украины Петр Порошенко* заявил, что над Харьковской областью замечено огромное количество дронов ВС РФ. Они мешают украинским солдатам, сообщает ТАСС .

Порошенко* отметил, что среди БПЛА, летающих над регионом, фиксируются разведывательные и ударные беспилотники ВС РФ. По его словам, из-за российских дронов у украинских солдат возникают трудности.

«На Харьковском направлении небо кишит вражескими дронами», — написал экс-президент Украины в своем Telegram-канале.

Он добавил, что бои на этом направлении идут сложные. Обстановка для ВСУ сложилась тяжелая.

Порошенко* также сказал, что посетил украинские подразделения в Харьковской области.

В начале июня стало известно, что украинские войска отступили на вторую линию обороны под Харьковом. Они оставляют важные позиции.

* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.