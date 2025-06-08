Марочко: ВСУ отступили на вторую и третью линии обороны под Харьковом

На участке фронта у населённых пунктов Каменка и Строевка в Харьковской области подразделения ВСУ были вынуждены оставить передовые позиции, отступив на вторую и третью линии обороны, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Российские подразделения продолжают методичное вытеснение противника, увеличивая контролируемую территорию.

По словам Марочко, освобождённые в мае Каменка и Строевка стали плацдармом для дальнейшего наступления. Российские бойцы создают «огневой мешок» для украинской группировки в этом районе.

Ранее сообщалось об освобождении Фёдоровки в ДНР силами группировки «Восток».

Военные аналитики отмечают, что такая тактика позволяет российским войскам минимизировать собственные потери, методично выдавливая противника с укреплённых позиций. Отступление украинских частей свидетельствует о возросшем давлении на этом участке фронта, где российские подразделения демонстрируют скоординированные действия сразу по нескольким направлениям.