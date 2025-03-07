Польша подняла в воздух истребители из-за «активности» России

7 марта дежурные пары истребителей Польши и ее союзников по НАТО поднялись в воздух из-за «активности» России, сообщает ТАСС .

Варшава утверждает, что ВС РФ якобы нанесли удары по объектам, расположенным на западе Украины. Польша заявила, что зафиксировала активность российской военной авиации у своих границ.

В связи с этим Оперативное командование Вооруженных сил Польши решило поднять в воздух свои истребители, а также самолеты союзников. Кроме того, польская армия привела в состояние повышенной готовности наземные системы ПВО.

Утром в пятницу власти Украины заявили, что ВС РФ наносят ракетные удары по различным энергетическим объектам в стране. Взрывы наблюдались в Полтавской, Хмельницкой и других областях страны.