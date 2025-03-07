Минэнерго Украины: РФ ударила ракетами по энергообъектам

Украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что массированные ракетные удары наносятся по различным энергетическим и газовым объектам в стране, сообщает РИА Новости .

По его словам, ситуация в энергосистеме Украины может меняться.

Местные СМИ также писали, что взрывы были слышны в Полтавской, Хмельницкой, Винницкой областях страны. На территории Украины звучит сирена воздушной тревоги.

Российские военные начали наносить удары по инфраструктуре противника с 10 октября 2022 года. Это произошло через два дня после теракта на Крымском мосту. За ним, по оценке властей РФ, стоят спецслужбы Украины. Российская армия наносит удары по объектам энергетики, ОПК, военного управления и связи.