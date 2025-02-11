Польша подняла в воздух дежурные пары истребителей из-за ударов РФ
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Польское командование подняло в воздух дежурные пары истребителей из-за российских ударов по объектам на Украине, сообщает ТАСС.
По данным Оперативного командования ВС Польши, удары ВС РФ проводят у границы страны.
«В соответствии с действующими правилами оперативный командующий использовал все возможные силы и средства, имеющиеся в его распоряжении», — уточнили в оперативном командовании.
Там также добавили, что наземные системы ПВО и радиолокационной разведки Польши были приведены в состояние повышенной готовности из-за сложившейся ситуации.
Ранее украинские СМИ писали, что ВС РФ провели масштабный ракетный обстрел. Удары нанесены по Николаевской и Днепропетровской областям, и другим территориям страны.
Кроме того, взрывы прогремели в Винницкой области и в районе города Сумы.