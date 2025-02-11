Польша подняла в воздух дежурные пары истребителей из-за ударов РФ

Польское командование подняло в воздух дежурные пары истребителей из-за российских ударов по объектам на Украине, сообщает ТАСС .

По данным Оперативного командования ВС Польши, удары ВС РФ проводят у границы страны.

«В соответствии с действующими правилами оперативный командующий использовал все возможные силы и средства, имеющиеся в его распоряжении», — уточнили в оперативном командовании.

Там также добавили, что наземные системы ПВО и радиолокационной разведки Польши были приведены в состояние повышенной готовности из-за сложившейся ситуации.

Ранее украинские СМИ писали, что ВС РФ провели масштабный ракетный обстрел. Удары нанесены по Николаевской и Днепропетровской областям, и другим территориям страны.

Кроме того, взрывы прогремели в Винницкой области и в районе города Сумы.