Польша отправит ВСУ нересурсные и нерабочие истребители МиГ-29

Истребители МиГ-29, которые Польша собирается отправить Украине, будут уже с израсходованным ресурсом или неисправными. Когда эти самолеты полностью функционировали, то имели хорошее качество для тактического использования, рассказал ТАСС Герой России генерал-майор Сергей Липовой.

Польша 10 декабря заявила, что готова отправить Украине истребители МиГ-29. Их снимают с вооружения. В обмен Польша хочет получить украинские технологии по созданию ракет и БПЛА.

Липовой отметил, что МиГ-29 отслужили положенный срок. После этого Польша приняла решение отправить их Украине. Скорее всего, 50% самолетов окажутся нересурсными. Еще половина окажется неисправными.

По словам генерал-майора, нересурсными называются самолеты, у которых во время полета в любой момент может отказать какая-нибудь деталь, например, двигатель. Нерабочие МиГ-29 будут стоять на земле. Их начнут применять в качестве донора, с которого могут снять запчасти и установить на иной летательный аппарат.

По мнению Липового, подобные самолеты не предоставят украинским войскам преимущества в воздухе. Они только увеличат количество металлолома на Украине.

