Политолог Светов: Россия не пойдет на уступки в вопросах территорий

Политолог Юрий Светов подчеркнул, что для России вопрос принадлежности новых регионов принципиален и на уступки в переговорах по Украине идти не планируется, сообщает «Вечерняя Москва» .

В ходе переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом стороны не смогли договориться по ключевым вопросам урегулирования конфликта на Украине. Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил отсутствие компромисса.

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что главным предметом разногласий остаются территории Донбасса, находящиеся под контролем Киева. Политолог Юрий Светов пояснил, что территориальные споры — одна из основных причин, по которым мирное соглашение между Россией и Украиной пока не достигнуто.

«Президент США Дональд Трамп утверждает, что Украине придется попрощаться с Донбассом. Но, кроме Донбасса, важна судьба Запорожской и Херсонской областей: они должны быть закреплены за Россией на международном уровне, а об этом не говорят. Владимир Путин четко дал понять, что территории, которые по итогам референдума 2022 года закреплены за Россией, должны быть освобождены от украинских войск», — пояснил Светов.

Эксперт подчеркнул, что для России этот вопрос принципиален и на уступки идти не планируется. По его словам, если Украина и США хотят мирного урегулирования, ВСУ придется покинуть спорные территории, иначе Россия будет добиваться этого силой.

Светов добавил, что территориальные разногласия — не единственная причина отсутствия компромисса. На встрече также обсуждались четыре дополнительных документа, связанных с мирным соглашением. Ранее Дональд Трамп заявлял о близости сторон к урегулированию конфликта, однако договоренности пока не достигнуты.

