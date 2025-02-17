При оценке украинского конфликта можно согласиться с американскими журналистами — Россия победила в том, что выстояла, сообщил РИАМО политолог, кандидат исторических наук Григорий Миронов.

Ранее The National Interest сообщил, что конфликт на Украине фактически завершился. Более того, по мнению автора статьи, «русские победили Украину, а, значит, Москва победила и НАТО».

«Президент (России Владимир — ред.) Путин ставил цель спецоперации в ее начале — это демилитаризация и денацификация Украины. Во многом эти цели выполнены уже сейчас, несмотря на то, что боевые действия еще идут. Оголтелые украинские нацисты либо пали на поле боя, либо убежали в Польшу. Своих вооружений мало, число военных производств у Киева резко сократилось. (Президент Украины Владимир — ред.) Зеленский и его окружение зависят только от западных поставок», — сказал Григорий Миронов.

По его словам, даже украинская сторона заявляет, что победить Россию невозможно.

«Поэтому, если говорить прямо, можно согласиться с американскими журналистами — Россия победила в том, что выстояла», — добавил Миронов.

Он добавил, что Россия во время СВО показала свою силу. Страна противостояла всей военной машине НАТО, которая поставляла Киеву различные вооружения и даже солдат.

«Тот факт, что западные страны не добились того, к чему изначально стремились — а они мечтали о развале и ослаблении России, говорит сам за себя. Но наша страна, мы все вместе не только выстояли, но и стали сильнее. А вот европейские страны и США быстро поняли, что продолжать боевые действия нет никакого смысла», — отметил политолог.

Миронов указал на то, что политики США и специальные структуры не просто так заявляют о желании прекратить конфликт. Если бы у них была такая возможность, они бы продолжали его вечно.

«Украинцы в качестве пушечного мяса и разменной монеты очень удобны тем, что противостоят России ценой собственного существования. В США очень сильные аналитики и исследовательские центры. И они как раз просчитали и проанализировали, что в случае продолжения противостояния боевые действия затронут и их. А проблемы будут уже не только у украинской государственности, но и у американской», — заключил эксперт.