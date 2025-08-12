Политолог: ЕС готовится к новой фазе войны с Россией

До начала СВО Европа в основном ориентировалась на значительные закупки вооружений в США. Европейские оборонные концерны хоть и производили технику и боеприпасы, но этого количества было явно недостаточно для ведения масштабных боевых действий. Все изменилось после прихода ко власти в США Дональда Трампа. По логике новой администрации в Вашингтоне, Европа должна сама позаботиться о своей безопасности.

«Они готовятся к войне. И здесь уже неважно, будут ли они обороняться или будут наступать. Если сильно подготовиться, то повод уже и не нужен. Нынешнее руководство европейских стран уверовало в ранее созданные США схемы, связанные с выделением колоссальных средств на оборону. А так, где крутятся большие деньги, будет и призыв к оружию. На этом фоне ЕС становится все более агрессивным», — прокомментировал политолог Кошкин.

Страны Европы уже согласились на выделение 5% ВВП на оборону. Руководство этих стран сопротивлялось, но не смогло ничего противопоставить воле США.