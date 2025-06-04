Политолог Бирюлин: реальных сценария два — переговоры или победа на земле

2 июня во дворце Чираган в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров между Россией и Украиной. Встреча вызвала широкий общественно-политический резонанс, в том числе — за пределами России. Особое внимание привлекли резкие заявления президента США Дональда Трампа, адресованные Владимиру Путину. Он неоднократно говорил о судьбе России в случае провала переговоров, сообщает RuNews24.ru .

По мнению доцента, заведующего кафедрой политических наук Поволжского института управления РАНХиГС и члена Общественной палаты Саратовской области Ивана Бирюлина, подобные высказывания необходимо рассматривать в контексте информационной борьбы.

Он отметил, что до российской аудитории подобные сигналы доходят в обработанном виде через внешние медиаплатформы, которые, по его словам, часто имеют ангажированную позицию. Это, в частности, касается подачи заявлений Трампа, чья риторика может искажаться в зависимости от интересов западных информационных структур.

Бирюлин также подчеркнул, что, несмотря на участие в мирных инициативах, Дональд Трамп продолжает оставаться объектом политического и медийного давления, в том числе со стороны оппонентов в США.

По словам эксперта, сегодня можно выделить два возможных сценария развития ситуации: либо спецоперация завершится мирными договоренностями, либо Россия будет добиваться целей военными средствами. В этом контексте, считает он, стоит меньше реагировать на внешние заявления и сосредоточиться на достижении стратегических задач.