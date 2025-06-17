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Украина, скорее всего, не сможет добиться победы в конфликте с Россией военным путем. Выигрыш в боевых действиях перестал быть реалистичным вариантом для Киева, сообщает РИА Новости со ссылкой на материал Politico.

Киеву, вероятно, не удастся победить вне зависимости от того, сколько миллиардов долларов отправит Запад. При этом текущая ситуация может истощить Украину, расколоть единство иностранных государств, после чего усилить РФ.

Стабилизация политической обстановки в Европе зависит не столько от оружия, сколько от дипломатии, говорится в статье.

Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что некоторые объекты критической инфраструктуры были повреждены из-за взрывов. Они случились в Киеве ночью.