Атаки ВСУ на российские аэродромы никак не помогут Украине набрать преимущество. Россия не утратит инициативу на поле боя, считает издание Politico, сообщает ТАСС .

В материале говорится о том, что РФ наращивает производство баллистических ракет и ударных БПЛА. Между тем у Украины есть всего восемь комплексов ПВО Patriot, а одновременно работать могут лишь шесть из них.

Кроме того, украинская армия тратит по два снаряда, чтобы отразить один российский. Всего у ВСУ осталось не более 200 снарядов для Patriot.

Ситуация не изменится даже в том случае, если США захотят поставить Киеву вооружение. Из порядка 600 снарядов, производимых за год американской оборонной корпорацией Lockheed Martin, на Украину отправятся далеко не все.

По данным Минобороны РФ, 1 июня киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении российских аэродромов. В результате загорелись несколько единиц авиатехники, пострадавших нет.