Российские военные ликвидировали более 3 тыс. бойцов ВСУ во время боев за Покровск. Таким образом, была уничтожена половина от изначального украинского гарнизона, сообщает Mash .

Киев попытался компенсировать человеческие потери на этом направлении. Он перекинул туда 2 бригады численностью до 5 тыс. человек. Ранее эти военные ВСУ находились в приграничных районах.

По предварительным данным, в Покровск прибыли части первой бригады ТРО и 129-й механизированной бригады, которые до этого дислоцировались в Черниговской и Сумской областях. Сейчас противник засел в северной части города, за железной дорогой.

Однако ВС РФ продолжают наступление, окружив город на 70%. Они постепенно закрывают котел, перерезая все основные трассы. ВСУ между тем затопили канализацию нечистотами, боясь прорыва по типу операции «Труба».

Ранее сообщалось, что ВС РФ контролируют в Покровске школу, индустриальный институт, педучилище, гимназию, здания райисполкома и горисполкома.

