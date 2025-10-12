ВСУ затопили все канализационные коллекторы в Покровске
Фото - © РИА Новости, Алексей Майшев
В Покровске, который еще контролируют ВСУ, украинцы срочно затопили все канализационные коллекторы, чтобы по ним не прошли бойцы ВС РФ, сообщает Mash.
На сегодняшний день Покровск окружен российскими военными более чем на 70%. Малые группы россиян проникают в тыл противника через канализацию. Бойцы ликвидируют ВСУ и занимают их позиции.
Именно этот путь противник пытается купировать. Украинцы экстренно заливают канализационные трубы водой. Также их забивают строительным мусором и заваривают, а проходящие по городу газопроводы — минируют.
Российские военные рассказали, что подразделения ВС РФ уже есть в центре Покровска около Красноармейского суда. Под контролем россиян находятся школа, индустриальный институт, педучилище, гимназия, здания райисполкома и горисполкома.
Противник отходит к северу, также ВСУ пытаются обороняться.
