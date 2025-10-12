ВСУ затопили все канализационные коллекторы в Покровске

В Покровске, который еще контролируют ВСУ, украинцы срочно затопили все канализационные коллекторы, чтобы по ним не прошли бойцы ВС РФ, сообщает Mash .

На сегодняшний день Покровск окружен российскими военными более чем на 70%. Малые группы россиян проникают в тыл противника через канализацию. Бойцы ликвидируют ВСУ и занимают их позиции.

Именно этот путь противник пытается купировать. Украинцы экстренно заливают канализационные трубы водой. Также их забивают строительным мусором и заваривают, а проходящие по городу газопроводы — минируют.

Российские военные рассказали, что подразделения ВС РФ уже есть в центре Покровска около Красноармейского суда. Под контролем россиян находятся школа, индустриальный институт, педучилище, гимназия, здания райисполкома и горисполкома.

Противник отходит к северу, также ВСУ пытаются обороняться.

Ранее СМИ писали, что в Покровском районе офицер ВСУ почти два года заставлял подчиненных торговать шаурмой вместо службы. Незаконные действия нанесли государству ущерб на 4 млн гривен.

