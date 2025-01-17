Появилось видео прилета «Искандера» по родному городу Зеленского

Удар «Искандером» по родному городу Зеленского попал на видео

В Telegram-каналах распространяется видео, как утверждается, ракетного попадания по объекту в Кривом Роге Днепропетровской области. По данным военных блогеров, город, обстреляли ракетами оперативно-тактического комплекса «Искандер». Видео «прилета» публикует «Белорусский силовик» .

Ранее «Военная хроника» заявила, что по Кривому Рогу выпустили две ракеты «Искандер». Целью атаки могло быть здание закрытого учебного центра ВС Украины, где находились казармы, утверждали военные блогеры.

Минобороны России пока не подтверждало возможный удар по объекту в Кривом Роге, уроженцем которого является президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее военкор и Герой России Евгений Поддубный показал видео применения полутонных авиабомб у Курахова.