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Появилось видео пожара на нефтебазе в Краснодарском крае после удара дрона ВСУ

Сильный пожар начался на нефтебазе в Краснодарском крае после атаки украинских беспилотников. Видео публикует Baza .

На записи нефтебаза в Краснодарском объята пламенем. От нее исходит столп дыма.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сказал, что в станице Новоминской Каневского района обломки беспилотника приземлились в резервуар с небольшим остатком нефтепродуктов. Началось возгорание. Оно получило второй ранг сложности.

На данный момент пожар локализован.

Ранее беспилотник упал на территорию нефтебазы в Воронежской области. Начался пожар.