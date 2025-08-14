Появилось видео первых секунд после взрыва в Ростове-на-Дону

В Сети опубликовали первые кадры после взрыва, который произошел в центре Ростова-на-Дону. По предварительным данным, беспилотник ВСУ попал в жилой дом, сообщает SHOT .

На снятом очевидцами видео можно заметить, что весь асфальт у дома усыпан осколками стекол. Рамы фактически вывернуло наизнанку. Люди выбежали на улицу. На месте работают экстренные службы.

По словам местных жителей, взрыв был мощным. В домах и офисах задрожали стекла. До этого людям пришло уведомление о ракетной опасности.

Официальной информации пока нет, однако в СМИ сообщают, что удар был нанесен украинским БПЛА, могут быть пострадавшие.