Появилось видео первых секунд после взрыва в Ростове-на-Дону
Фото - © скриншот
В Сети опубликовали первые кадры после взрыва, который произошел в центре Ростова-на-Дону. По предварительным данным, беспилотник ВСУ попал в жилой дом, сообщает SHOT.
На снятом очевидцами видео можно заметить, что весь асфальт у дома усыпан осколками стекол. Рамы фактически вывернуло наизнанку. Люди выбежали на улицу. На месте работают экстренные службы.
По словам местных жителей, взрыв был мощным. В домах и офисах задрожали стекла. До этого людям пришло уведомление о ракетной опасности.
Официальной информации пока нет, однако в СМИ сообщают, что удар был нанесен украинским БПЛА, могут быть пострадавшие.