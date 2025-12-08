Появилось видео эпичного подбития дрона ВСУ с приграничья

сегодня в 11:44

SHOT опубликовал видео с приграничья, в котором показано, как российские военные сбивают украинский беспилотник из ПЗРК «Игла».

Этот ролик сняли в одном из приграничных муниципалитетов Белгородской области. Именно там бойцы ВС РФ начали использовать «Иглу» для уничтожения низколетящих БПЛА.

В видео показано, как один из бойцов стреляет из ПЗРК. В течение нескольких секунд вылетевший снаряд сбивает дрон.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что беспилотник ВСУ целенаправленно атаковал мужчину на велосипеде. Пострадавшего госпитализировали.

