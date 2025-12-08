Мирный житель ранен при атаке БПЛА на Белгородскую область
Украинский дрон целенаправленно атаковал мужчину на велосипеде в селе Гора-Подол Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что пострадавшего бойцы самообороны доставили в Грайворонскую больницу. У пациента выявили множественные осколочные ранения.
По словам Гладкова, раненому жителю оказывают медпомощь в отделении реанимации.
Ранее пресс-служба Минобороны сообщила, что над Россией ночью были сбиты 67 БПЛА противника самолетного типа.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.