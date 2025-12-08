сегодня в 08:15

Мирный житель ранен при атаке БПЛА на Белгородскую область

Украинский дрон целенаправленно атаковал мужчину на велосипеде в селе Гора-Подол Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что пострадавшего бойцы самообороны доставили в Грайворонскую больницу. У пациента выявили множественные осколочные ранения.

По словам Гладкова, раненому жителю оказывают медпомощь в отделении реанимации.

Ранее пресс-служба Минобороны сообщила, что над Россией ночью были сбиты 67 БПЛА противника самолетного типа.

