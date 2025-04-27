Появилось фото северокорейцев, освобождавших Курскую область

сегодня в 16:22

После официального объявления Генштаба РФ об участии в освобождении Курской области бойцов Северной Кореи в Сети начали появляться их снимки, сообщает «Царьград» .

Ранее начальник Генштаба ВС РФ, первый замминистра обороны Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о доблести, героизме и значимой поддержке, которую оказали бойцы КНДР.

Одним из первых фотографию северокорейских бойцов разместил у себя блогер Борис Рожин. Снимок был сделан на территории Курской области.

Мужчина в маске тигра обнимает группу северокорейцев. Азиаты низкого роста, но суровы и хорошо экипированы. У некоторых на шлемах прикреплена георгиевская лента.

Также Telegram-канал «ВДВ Псков ZOV» разместил другое фото. Там уже северокорейцы в белых масхалатах, они общаются с русскими солдатами с помощью переводчика на смартфоне.

Как рассказали русские военкоры и офицеры ВС РФ, северокорейские бойцы показали себя отлично. Они неприхотливы и прекрасно дисциплинированы, а еще поучились у русских военной науке.

По неподтвержденной информации, северокорейский отряд освободил населенный пункт Плехово. Они одним штурмом выбили гарнизон ВСУ.