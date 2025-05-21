сегодня в 11:52

Появились кадры последствий удара БПЛА по заводу полупроводников в Болхове

В Сети опубликованы, как утверждается, кадры последствий массированной атаки беспилотников на Болховский завод полупроводниковых приборов в Орловской области. По данным властей, в результате налета БПЛА никто из людей не пострадал, сообщили «Осторожно, новости» .

На кадрах можно заметить поврежденное здание с выбитыми окнами. Очевидцы также запечатлели на видео пожар, предварительно, в одной из зданий предприятия.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подтверждал, что из-за атаки БПЛА повреждено здание завода полупроводниковых приборов в городе Болхов. На месте велись работы по устранению последствий налета дронов.

За сутки над Орловской областью сбили 37 украинских дронов, заявлял Клычков.