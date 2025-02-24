«Поеду снова»: волоколамский хирург рассказал о работе в Курской области

Хирург из Волоколамска вернулся из командировки в Курск, где помогал медикам спасать раненых бойцов, сообщили в пресс-службе округа.

Узнав о возможности поехать в Курск, врач по имени Арсений вызвался первым.

«Как медик и хирург, я понимал, что буду там нужен людям. Когда идет вооруженный конфликт или чрезвычайная ситуация, медики всегда нужны, и их всегда не хватает», — говорит Арсений.

В Курске чаще всего приходилось оперировать в экстремальных условиях. На передовой, по словам врача, чаще всего приходилось работать с осколочными ранениями. И почти все раненые бойцы стремятся вернуться из госпиталя обратно в строй.

Хирург говорит, что если будет возможность, он обязательно снова отправится помогать военным.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в Московской области ведется большая работа по поддержке семей участников СВО, ведь каждому бойцу важно знать, что о его близких заботятся, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.