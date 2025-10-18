сегодня в 11:12

Подстанция загорелась в Ульяновской области после ударов украинских дронов

В Ульяновской области в ночь на 18 октября зафиксирована атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на электроподстанцию. Из-за ударов украинских дронов начался пожар, сообщает РИА Новости .

Объект находится вблизи поселка Вешкайма на расстоянии 88 км от Ульяновска. В результате попадания 4 БПЛА прогремело 2 взрыва.

Пожар удалось локализировать, функционирование подстанции возобновлено, а электроснабжение осуществляется в обычном порядке.

Предварительно известно, что никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее Минобороны сообщило, что за ночь над российскими территориями были ликвидированы 41 беспилотник.

