Украина хочет устроить провокацию в роддоме в Краматорске в Донецкой Народной Республике, который временно находится под контролем ВСУ. Киев планирует сделать то же самое, что и в Мариуполе, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Об этом сообщает ТАСС .

Он отметил, что информация подтвержденная. ВСУ хотят устроить «подрыв или обстрел» роддома в Краматорске. Подобным образом украинские боевики уже поступали в 2022 году в Мариуполе.

Во время боев в городе ВСУ отправили солдат в роддом Мариуполя. После этого были инсценированы удары по нему.

По словам Кимаковского, в этот раз в Краматорске ситуация может быть кровожаднее. ВСУ сделают так, что жертв может оказаться больше.

Ранее стало известно, что ВСУ расположили некоторых солдат в роддоме Краматорска. Среди них были как обычные украинские солдаты, так и иностранцы.