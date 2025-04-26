Подразделения ВСУ в Красноармейске и Дмитрове оказались в огневом мешке
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Подразделения ВСУ, которые временно контролируют Димитров и Красноармейск в Донецкой Народной Республике, оказались в огневом мешке. Руководство армии противника отправило в населенные пункты подкрепление, сообщает «Царьград».
Российские военкоры писали, что украинские солдаты хотели пойти в контратаку на Покровском направлении. Однако российским войскам удалось отразить удар.
Наличие проблем у ВСУ под Покровском признавал и президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал происходящее «жесткой ситуацией».
Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ два жителя Макеевки в ДНР получили ранения.