Подпольщик Лебедев: ВС РФ поразили авиабазу ВСУ и арсенал в Ровенской области

Российские войска ударили по авиабазе ВСУ в Ровенской области. В результате была поражена техника, а также находившийся там арсенал ракет, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, у Украины «минус стадо самолетов». Эти воздушные суда регулярно летали, чтобы «стрелять дальнобойными ракетами» по российским объектам.

На базе, по которой пришелся удар ВС РФ, как раз хранилось это вооружение. Кроме того, здесь иностранные инструкторы обучали украинских пилотов. В результате удара объект был поражен.

Ранее Лебедев рассказал, что удар также был нанесен по объекту ВСУ в пригороде Нежина Черниговской области. Речь идет о тренировочной базе.