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По базе ВСУ в Черниговской области нанесли удар

Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал, что по тренировочной базе Вооруженных сил Украины в пригороде Нежина Черниговской области нанесен удар, сообщает РИА Новости .

«В Нежине в пригород, по тренировочной базе», — отметил он.

По предварительной информации, удар был нанесен в районе аэродрома в Долгинцево в Кривом Роге Днепропетровской области.

Ранее российские войска атаковали аэродром в Вознесенске Николаевской области. Там украинские боевики собирают БПЛА.