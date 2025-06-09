По базе ВСУ в Черниговской области нанесли удар
Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал, что по тренировочной базе Вооруженных сил Украины в пригороде Нежина Черниговской области нанесен удар, сообщает РИА Новости.
«В Нежине в пригород, по тренировочной базе», — отметил он.
По предварительной информации, удар был нанесен в районе аэродрома в Долгинцево в Кривом Роге Днепропетровской области.
Ранее российские войска атаковали аэродром в Вознесенске Николаевской области. Там украинские боевики собирают БПЛА.