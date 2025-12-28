сегодня в 23:42

Командир батальона ВСУ Вячеслав Луценко был уничтожен в ДНР

На константиновском направлении в зоне проведения специальной военной операции ликвидирован командир батальона 28-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины подполковник Вячеслав Луценко.

Как сообщили РИА Новости в российских силовых структурах, информация о его гибели поступила от сослуживцев, разместивших соответствующие сообщения в социальных сетях.

По предварительным данным, офицер был уничтожен на территории Донецкой Народной Республики.

Ранее сообщалось о нанесении удара по крупному скоплению сил украинской армии.

