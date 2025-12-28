Российский военнослужащий обнаружил в лесу крупное скопление ВСУ

Российский военнослужащий обнаружил в лесу крупное скопление сил украинской армии, выяснил ее планы и своевременно доложил командованию, что сорвало наступление противника, сообщает РИА Новости .

Старший сержант ВС РФ Владислав Болотов, выполняя задачи в составе разведывательного подразделения на одном из участков фронта, обнаружил в лесном массиве крупную группировку ВСУ с тяжелым вооружением. Болотов принял решение о скрытном наблюдении, которое продолжалось целый день до поздней ночи. За это время ему удалось установить направление планируемого удара противника.

Полученные разведданные он оперативно доложил командованию, после чего по позициям украинских сил был нанесен упреждающий артиллерийский удар.

В Минобороны отметили, что благодаря профессионализму и выдержке старшего сержанта российские войска смогли уничтожить вражескую группировку, не позволив ей первой атаковать российские позиции.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.