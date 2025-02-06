Подполье: ВС РФ нанесли удар по академии Нацгвардии в Харькове

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в результате российского удара по академии Нацгвардии Украины в Харькове могли погибнуть несколько украинских офицеров и представители стран НАТО, сообщает РИА Новости .

«Харьков. Вчерашний прилет по академии Нацгвардии на площади Восстания подтверждаю», — сказал Лебедев.

Он подчеркнул, что среди жертв, предварительно, есть несколько украинских полковников и старшие офицеры батальона МВД «Лють», несколько представителей стран Североатлантического альянса.

По словам подпольщика, местных врачей не допускают к раненым, которые находятся под особым присмотром. За некоторыми из них прилетали вертолеты.

Предположительно, российские военнослужащие нанесли удар во время одного из совещаний, так как в здании одновременно находилось большое число «лакомых целей». Вероятно здесь находился штаб группировки, которая планировала прорыв вблизи села Казачья Лопань под Харьковом, заключил Лебедев.

Накануне российские военнослужащие нанесли массированные ракетные удары по Киевской, Харьковской, Сумской, Одесской, Житомирской, Днепропетровской, Черниговской и Хмельницкой областям Украины. Несколько прилетов зафиксировано на складских помещениях в Харькове.